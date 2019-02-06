نقابة المستشفيات: لتسديد المستحقات وإعداد عقد نموذجي يحفظ حقوق الهيئات الضامنة

أعرب مجلس نقابة المستشفيات في ​لبنان​، خلال جمعية عمومية غير عادية عقدها برئاسة النقيب ​سليمان هارون​، بحث خلالها الحاضرون في آخر المستجدات مع ​الهيئات الضامنة​ الرسمية والخاصة، عن استغرابه "كيف يتمّ تسديد المستحقات للمستشفيات الحكومية، ولا يسري الأمر نفسه على ​المستشفيات الخاصة​ الّتي لديها الالتزامات والمدفوعات نفسها، سواء لجهة دفع أجور موظفيها أو تسديد فواتير ​الأدوية​ والأمصال و​المستلزمات الطبية​ والصيانة".

كما أبدى في بيان، استغرابه من "الحملات الإعلامية الّتي تشنّ بين الحين والآخر للنيل من سمعة خدماتها، والمسّ بكرامة العاملين فيها، وما يقابلها من تدنّ للتعرفات الّتي مضى عليها عشرون سنة، إضافة إلى كلفة الفوائد المرتفعة والطاقة وسواها".

وقرّر المجتمعون في نهاية الاجتماع، "الطلب من المسؤولين العمل على تسديد المستحقات قبل نهاية هذا الشهر وفق الجداول الموجودة لدى ​وزارة المال​، وإلّا فإنّ المستشفيات لن يكون بمقدورها متابعة استقبال المرضى بشكل طبيعي".

كما قرّروا "إعداد عقد نموذجي متوازن يحفظ حقوق الهيئات الضامنة والمستشفيات يعمل على مناقشته خلال الأشهر القليلة المقبلة، بغية إعتماد صيغته النهائية لعقود العام القادم، وخصوصًا لجهة التعرفات ومهل التسديد وآليات التدقيق وسواها. بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة متابعة سير الأمور واتخاذ المواقف المناسبة وفقًا للتطورات، وابقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة".