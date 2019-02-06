وزارة الزراعة عدلت قرارا يتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الحليب ومشتقاته

أصدرت ​وزارة الزراعة​ القرار رقم 72/1 تاريخ 30/1/2019 يقضي بتعديل القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل ​الحليب​ ومشتقاته. ونص القرار على ما يلي: - المادة الاولى: تعدل النقطة -1- من المادة السادسة من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: يتم اعطاء الموافقة المسبقة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويبقى الباقي دون تعديل. - المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار لتقديم الطلب والقيام بالكشف للحصول على الموافقة المسبقة لنقل الحليب ومشتقاته. - المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار. - المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في ​الجريدة الرسمية​ ويبلغ حيث يلزم ويعمل به فور نشره".

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