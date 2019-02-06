توجّه رئيس ومدير المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود، بالشكر إلى البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، الّذي زاره على رأس وفد من المعهد، على "كلّ ما قدّمه الكنيسة والمجتمع"، معربًا عن أماه أن "تحمل الحكومة الجديدة الأمل لجميع اللبنانين وأن تتوطّد العلاقات بين الدول".
بدوره، تمنّى البطريرك لحام، للمعهد "الاذدهار والتقدّم في نشر الفن والثقافة"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل معكم على إرثاء أسس المحبة والتعايش".
ورأى أنّ "زيارة البابا فرنسيس الأخيرة عزّزت روح الحوار بين أبناء المجتمع الواحد، ونتمنّى أن يكون للبنان فسحة أمل ورجاء وأن تتوحّد الصفوف من أجل إنتاجية أفضل في الدولة، بعيدة عن المحسوبيات الخاصة والشخصية".
وكان بوعبود والوفد المرافق قد زار مطرانية صيدا والتقى مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي بشارة حداد، وجال على المحترف الفني الّذي يعلّم أصول فن الفسيفساء.
كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك لحام التقى الأب بوعبود: نأمل أن تتوحد الصفوف لإنتاجية أفضل بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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