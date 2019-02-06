- 1/2
- 2/2
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 5 شباط 2019، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام شخص من التابعية السورية ملقب بـ"حمودي" بترويج حشيشة الكيف على نطاقٍ واسع في محلة ضبية".
لفتت في بلاغ، إلى أنّ "على الفور، قامت دورية من المكتب المذكور بمؤازرة دورية من المجموعة الخاصة بمداهمة مكان إقامة المشتبه به الكائن في ضبية، وتمكنت من توقيفه، ويُدعى "م. ر." وهو سوري الجنسية من مواليد عام 1999".
وأوضحت المديرية أنّه "ضُبط داخل غرفته 18 قطعة من مادة حشيشة الكيف تبلغ زنتها أكثر من نصف كيلوغرام، كمية من الحبوب المخدّرة، دفاتر لف سجائر، ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات أوقف مروجا في ضبية وضبط حشيشة الكيف وحبوبا مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.