مكتب مكافحة المخدرات أوقف مروجا في ضبية وضبط حشيشة الكيف وحبوبا مخدرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 5 شباط 2019، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام شخص من التابعية السورية ملقب بـ"حمودي" بترويج ​حشيشة الكيف​ على نطاقٍ واسع في محلة ضبية".

لفتت في بلاغ، إلى أنّ "على الفور، قامت دورية من المكتب المذكور بمؤازرة دورية من المجموعة الخاصة بمداهمة مكان إقامة المشتبه به الكائن في ضبية، وتمكنت من توقيفه، ويُدعى "م. ر." وهو سوري الجنسية من مواليد عام 1999".

وأوضحت المديرية أنّه "ضُبط داخل غرفته 18 قطعة من مادة حشيشة الكيف تبلغ زنتها أكثر من نصف كيلوغرام، كمية من الحبوب المخدّرة، دفاتر لف سجائر، ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".