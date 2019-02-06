هنأ رئيس حملة "​جنسيتي كرامتي​" مصطفى الشعار، نقيب المحامين أندريه شدياق وأعضاء المجلس النقابي والمحامين والمحاميات، لمناسبة المئوية الأولى ل​نقابة المحامين​ في ​لبنان​، وتمنّى دوام النجاح. ودعا الشعار، النقابة والمحامين، إلى "تفعيل دورهم في تحديث القوانين بما يتناسب مع ​الدستور​ وحقوق الإنسان، ولا سيما المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها، وتصحيح وضع مكتومي القيد وقيد الدرس".

كانت هذه تفاصيل خبر "جنسيتي كرامتي" هنأت نقابة المحامين بمئويتها: لتحديث القوانين بما يتناسب مع الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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