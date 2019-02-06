أجرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء دورة تدريبية لرؤساء واعضاء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الموسعة لادارة الكوارث والأزمات في محافظة لبنان الجنوبي، الى جانب أعضاء من اللجنة الشبابية، على كيفية تفعيل غرفة العمليات لرفع جهوزيتهم عند وقوع الأزمة والاستجابة السريعة وتحديد الأولويات والاجراءات للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات وذلك في قاعة غرفة عمليات المحافظ في سراي صيدا الحكومي.
وتركزت الدورة في مرحلتين، معلومات نظرية وتطبيقات عملية على مختلف مهام غرفة العمليات ووحداتها، وذلك لإدارة الأزمة والحد من خسائرها.
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية لإدارة الكوارث في الجنوب على كيفية تفعيل غرفة العمليات اثناء الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.