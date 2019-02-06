دورة تدريبية لإدارة الكوارث في الجنوب على كيفية تفعيل غرفة العمليات اثناء الكارثة

أجرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى ​رئاسة مجلس الوزراء​ دورة تدريبية لرؤساء واعضاء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الموسعة لادارة الكوارث والأزمات في محافظة ​لبنان​ الجنوبي، الى جانب أعضاء من اللجنة الشبابية، على كيفية تفعيل غرفة العمليات لرفع جهوزيتهم عند وقوع الأزمة والاستجابة السريعة وتحديد الأولويات والاجراءات للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات وذلك في قاعة غرفة عمليات المحافظ في ​سراي صيدا​ الحكومي.

وتركزت ​الدورة​ في مرحلتين، معلومات نظرية وتطبيقات عملية على مختلف مهام غرفة العمليات ووحداتها، وذلك لإدارة الأزمة والحد من خسائرها.