اغلاق مغارة جعيتا لمدة 15 يوما بسبب العطلة السنوية للمغارة

أعلن المدير العام لمرفق ​مغارة جعيتا​ السياحي ​نبيل حداد​ في بيان عن "إغلاق المغارة أمام السياح بسبب العطلة السنوية للعاملين في المغارة، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة، وذلك إبتداء من صباح يوم الاثنين في 4 شباط الى مساء يوم الثلاثاء في 19 منه، لتعود بعد هذه العطلة، وتستقبل السياح بشكل طبيعي ابتداء من صباح يوم الاثنين في 20 الحالي".

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