المشنوق: تقصيرنا في البقاع كان بسبب السلاح الموجود خارج الدولة

إعتبر وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في كلمة له خلال تسليمه وزارة الداخلية للوزيرة ريا الحسن أن "تداول السلطة هو جوهر الديمقراطية وأقف هنا لأسلّم الوزارة إلى الصديقة المترفعة ريا الحسن التي هي فخر للبنانيين وللبنانيات"، مشيرا الى ان "الحسن هي السيد اللبنانية الاولى التي تتسلم وزارتين سياديتين ولن تكون الا على قدر احترام اللبنانيين لها".
ولفت المشنوق إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري اختار تعيني وزيرا للداخلية في حكومتين واعبر له عن عميق امتناني"، مشيرا الى انه "وعدت ان اكون وزيرا لكل لبنان دون المسامة على ثوابتي السياسية واليوم اخرج من الوزارة بضمير مرتاح"، معتبرا ان "تقصيرنا في البقاع كان بسبب السلاح الموجود خارج الدولة وتوصيتي الوحيدة هي تحقيق العفو العام".
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