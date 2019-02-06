"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن كانون الثاني: 363 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة

أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​، أنّ "السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الثاني هو: 363 ليرة لبنانية عن كلّ كيلواط ساعة".

وأوضحت في بيان، أنّ "للمشتركين بالعدادات:

- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 363 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 363 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 363 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".

وبيّنت الوزارة أنّ "هذه التعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة ​المازوت​ الأخضر (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 16139 ل.ل.، وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات كافّة، بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها"، لافتةً إلى أنّ "معدّل ساعات القطع في المناطق اللبنانية كافّة بلغ 270 ساعة في شهر كانون الثاني 2019 خارج مدينة ​بيروت​ الّتي تنقطع فيها ​الكهرباء​ حاليًّا 4.5 ساعات يوميًّا".

ونوّهت إلى أنّ "هذه التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14 تشرين الأول 2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة ​المولدات الخاصة​، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20 كانون الثاني 2011 الّتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة، استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

كما أعلنت الوزارة "أنّها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتبًا حول تسعيرة كانون الثاني 2019، للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".