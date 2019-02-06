افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "وقوع حادث سير على طريق نيحا ابلح بين سيارة من نوع "رابيد" وسيارة اخرى من نوع "crv" مما ادى الى اصابة سائقة الجيب حيث تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".
من جهته ناشد رئيس بلدية نيحا حنا الفخري وزارة الاشغال العامة والنقل لوضع تصور لمستديرة الموت يحد من حوادث السير القاتلة لا سيما ان حادث اليوم وقع في نفس مكان الحادث الذي وقع منذ شهرين وذهب ضحيته 5 شبان بقاعيين وعدد من الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط جريحة بحادث سير على طريق نيحا أبلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.