النشرة: سقوط جريحة بحادث سير على طريق نيحا أبلح

افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "وقوع ​حادث سير​ على طريق نيحا ابلح بين ​سيارة​ من نوع "رابيد" وسيارة اخرى من نوع "crv" مما ادى الى اصابة سائقة الجيب حيث تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".

من جهته ناشد رئيس بلدية نيحا حنا الفخري ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل لوضع تصور لمستديرة الموت يحد من ​حوادث السير​ القاتلة لا سيما ان حادث اليوم وقع في نفس مكان الحادث الذي وقع منذ شهرين وذهب ضحيته 5 شبان بقاعيين وعدد من الجرحى.