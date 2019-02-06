أكد وزير الصحة العامة جميل جبق ، في خلال استقباله وفدا من رؤساء البلديات في البقاع الغربي "أن الوزراة ستنطلق بعدد من الخطوات التي تعنى بشكل مباشر بصحة المواطن وبالدواء، وفق خطط ودراسات واستشارات، وسيكون الهدف الأهم لدينا هو المواطن".
وعرض الوفد في خلال اللقاء لمطالب المنطقة الصحية بدءامن جب جنين وخربة قنافار، وسحمر ومشغرة وغيرها من البلدات".
كانت هذه تفاصيل خبر جبق التقى وفدا من رؤساء البلديات في البقاع الغربي: هدفنا الاهم المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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