جبق التقى وفدا من رؤساء البلديات في البقاع الغربي: هدفنا الاهم المواطن

أكد وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ ، في خلال استقباله وفدا من رؤساء البلديات في ​البقاع الغربي​ "أن الوزراة ستنطلق بعدد من الخطوات التي تعنى بشكل مباشر بصحة المواطن وبالدواء، وفق خطط ودراسات واستشارات، وسيكون الهدف الأهم لدينا هو المواطن".

وعرض الوفد في خلال اللقاء لمطالب المنطقة الصحية بدءامن ​جب جنين​ و​خربة قنافار​، وسحمر و​مشغرة​ وغيرها من البلدات".