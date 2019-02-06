اجتماع بين بطيش ومراد مع سفير تركيا للبحث بملف تصدير الخردة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في ​وزارة الاقتصاد​، مع سفير ​تركيا​ لدى ​لبنان​ السيد هاكان ساكيل، بحضور مستشار رئيس ​الحكومة​ السيد فادي فواز، رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نسولي، مدير ​مرفأ طرابلس​ السيد احمد تامر والوفد المرافق، تحضيرا للزيارة المرتقبة للوزيرين الى تركيا غداً الخميس للبحث في ملف تصدير "الخردة" من لبنان الى تركيا.

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