اصطدام شاحنة بالحاجز الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية وإصابة السائق

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على نقل سائق شاحنة إلى "مستشفى الرحمة" ليعالَج من إصابة بالغة في يده، تعرّض لها إثر اصطدام الشاحنة الّتي كان يقودها بالحاجز الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية".
وبيّنت أنّ "حادثة الإصطدام تسبّبت بسقوط السائق من الشاحنة ليستقرّ تحت إحدى العجلات، ما أدى إلى تعرّضه لهذه الإصابة".
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