اصطدام شاحنة بالحاجز الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية وإصابة السائق

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على نقل سائق شاحنة إلى "مستشفى الرحمة" ليعالَج من إصابة بالغة في يده، تعرّض لها إثر اصطدام الشاحنة الّتي كان يقودها بالحاجز الإسمنتي عند نقطة ​المصنع​ الحدودية".

وبيّنت أنّ "حادثة الإصطدام تسبّبت بسقوط السائق من الشاحنة ليستقرّ تحت إحدى العجلات، ما أدى إلى تعرّضه لهذه الإصابة".