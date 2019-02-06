أفادت مصادر "​النشرة​" أنه على الرغم من حلّ المجلس البلدي في بلدية المنصورية- المكلس- الديشونية لجنة الاشغال، بناء على شكوى مقدمة الى ​التفتيش المركزي​، والتي تبيّن من خلالها وجود مخالفات ادارية ومالية عديدة، من استخدام النفوذ لمصالح ومنافع شخصية وهدر المال العام بتغطية مباشرة من الرئيس وبعض النافذين، أعاد الرئيس والمجلس البلدي تعيين الأعضاء أنفسهم، والمثبت عليهم الفعل في مراكز القرار الاساسية والمفصلية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجلس بلدية المنصورية يعيد تعيين أعضاء لجنة الاشغال بعد حلها بناء لشكوى مقدمة للتفتيش المركزي في مراكز أساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.