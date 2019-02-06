ريا الحسن: سأكمل ما بدأناه أمس من وزارة الداخلية بإزالة العوائق

أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن في كلمة لها خلال تسلمها وزارة الداخلية من الوزير نهاد المشنوق أن "وزارة الداخلية هي وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن وهو تحدٍ لي كأول وزيرة داخلية لأثبت قدرة المرأة".
ورات الحسن ان "الوضع الأمني وصل لمرحلة كبيرة من الاستقرار"، مشيرة الى انه "في موضوع السير سيكون هناك تشديد في تطبيق القانون الذي اصبح ضرورة ملحة وسأكمل ما بدأناه أمس من وزارة الداخلية بإزالة العوائق والجدران الاسمنتية على الطرقات لتسهيل حركة المرور وتخفيف الإزدحام".
وأكدت الحسن أننا "سنطبق القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة وعلى كل امرأة أن تعرف أن كل مخفر في كل قرية في لبنان مسؤول عن حمايتها"، معتبرة ان "الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان وحرية التعبير".
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