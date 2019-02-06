سامي الجميل: التاريخ لن يرحم المجرمين الذين خططوا ونفذوا ودافعوا عن مطامر الموت في ساحل المتن

اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التاريخ لن يرحم المجرمين الذين خططوا ونفذوا ودافعوا عن مطامر الموت في ​ساحل المتن​". وتوجه الجميل لهم بالقول: "إعرفوا أنكم قتلتم وتسببتم بأمراض لأطفال ونساء ورجال وشيوخ ذنبهم الوحيد أنهم من سكان ساحل المتن".

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