متهم في 14 قضية نصب وسرقة وتزوير.. عاطل ينتحل صفة وكيل نيابة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ضبطت إدارة مرور الأقصر مطلوبًا على ذمة عدة أحكام قضائية منها نصب وسرقات وتزوير وذلك أثناء قيادته سيارة ملاكي بدون أوراق، في منطقة الكرنك وبحوزته شهادات و"كارنيهات" مزورة.

وتلقي العميد محمد صلاح، مدير إدارة المرور بالأقصر، إخطارًا بالواقعة، من الرائد مصطفى مهران ضابط مرور بإدارة مرور الأقصر.

وتبين أنه أثناء تواجد كمين مروري متحرك بمنطقة الكرنك، اشتبه الرائد مصطفى مهران في السيارة رقم "ص.أ ٣٤١ ملاكي القاهرة"، وبسؤال قائدها للمدعو "أ.ج"، 30سنة، ومقيم كفر سعد دمياط، عن التراخيص قدم أوراقًا ثبوتية "كارنيه" خاص بالنيابة العامة وادعى أنه يعمل بالنيابة العامة، وبفحصه تبين أنه مزورًا ولا يخص أي جهة قضائية.

وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على بطاقة تحقيق شخصية مزورة مدون بها المهنة وكيل النائب العام، وأخرى أصلية مدون بها حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية، وبالكشف الجنائي عنه تبين أنه مطلوبًا في ١٤ حكمًا قضائيًا في قضايا (نصب وسرقة وتزوير).

كما تبين أن المتهم استغل "الكارنيه" و"البطاقة" للتهرب من الكمائن الشرطية، خشية ضبطه لتنفيذ الأحكام الواجبة، وبفحص السيارة تبين عدم وجود أوراق ملكية خاصة بها.