نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف بنسبة نجاح 72.4 %

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ، بنسبة بنجاح 72،4 % للطلاب المنتظمين.
تقدم للامتحان 44220 طالباً وطالبة حضر منهم 44090، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41،1% ، وتقدم للامتحان منهم 1120 طالبًا حضر 1068.
وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 82،2%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 72،53 % ، ثم إدارة ناصر بنسبة 72،47 % ، فإدارة الواسطى بنسبة 69،64 %، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 68،35 %، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 66،44 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62،29 %.
وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90،98 % واللغة الانجليزية 83،86% والدراسات 87،49%، والرياضيات 91،69 %، والعلوم 88،18 %، والحاسب الآلي 72،69 %، والتربية الدينية 93،87 %، والتربية الفنية 99،74 %.
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73 %، والإعدادية المهنية بنسبة 56،65 %.
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