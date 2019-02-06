تركيا تنند باليوم الوطني "لإبادة الأرمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نددت تركيا الأربعاء بقرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إعلان يوم وطني لإحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية" عام 1915، وهو وصف ترفضه أنقرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في بيان "ندين ونرفض محاولات ماكرون الذي يواجه مشاكل سياسية في بلاده، تحويل وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ الوضع".

وكان #ماكرون قال مساء الثلاثاء أمام المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا إن بلاده ستعلن 24 أبريل "يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية".

ويؤكد الأرمن أن 1,5 مليون أرمني قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة.

وترفض تركيا وصف "إبادة" مشيرة إلى أن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية تزامنت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.

وأضاف كالين أن "المزاعم حول ما يسمى "إبادة أرمنية" هي كذبة سياسية تخالف الوقائع التاريخية ولا أساس قانونيا لها" قائلا "لا يمكن لأحد أن يلطخ تاريخنا".

وبإعلانه هذا أمام العشاء السنوي للمجلس التنسيقي الأرمني في فرنسا يكون ماكرون قد وفى بوعد كان أطلقه خلال حملته الانتخابية بوضع الإبادة الأرمنية بين عامي 1915 و1917، التي اعترفت بها فرنسا في 2001 فيما ترفض أنقرة الاعتراف بها، على البرنامج الرسمي الفرنسي.