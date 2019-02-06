كورسير إنفراستراكتر بارتنرز تعلن عن الاستحواذ على صندوق جديد من...

نيويورك -الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز" (المشار إليها فيما يلي بـ "سي آي بيه")، الشركة العالميّة المتخصصة في الاستثمار بالبنى التحتيّة والتابعة لشركة "كورسير كابيتال" (المشار إليها فيما يلي بـ "كورسير")، أنّ صندوق جديد من تأسيس وإدارة "سي آي بيه" أغلق الاستحواذ على 100 في المائة من "فانتج إيربورت جروب" (المشار إليها فيما يلي بـ "فانتج") من "جيتواي إنفراستراكتر إنفاستمنتس" (المشار إليها فيما يلي بـ "جيتواي")، وهو صندوق آخر تديره "سي آي بيه".

هذا ويشكّل صندوق "سي آي بيه" الجديد شراكة دائمة من دون فترة ثابتة، يموّله مستثمرون مؤسسيّون بجودة عالية على الأمد الطويل. وتقدّم الصفقة إلى "فانتج" هيكليّة ملكيّة قويّة وثابتة، وقدرة وصول إلى رؤوس الأموال للاستفادة من مجموعة كاملة من الفرص في مجال التطوير والإدارة والاستثمار في المطارات، والبنية التحتيّة المعنيّة حول العالم. ويخلق الاستحواذ أيضاً فعاليّة تنفيذ ملفتة لشركة "جيتواي"، التي امتلكت "فانتج" منذ عام 2008.

وقال هاري آر راجان، مدير عام "كورسير" ورئيس "سي آي بيه" والمدير الأوّل لشركة "فانتج"، في هذا السياق: "إنّنا مسرورين كوننا قمنا بإنشاء أداة استثمار جديدة دائمة من أجل الحصول على ’فانتج‘. وفي حين لم تتغيّر وضعيّة ’فانتج‘ كشركة مملوكة بالكامل من حافظة ’سي آي بيه‘، سيقوم الصندوق الجديد بتزويد ’فانتج‘ بمواءمة طويلة الأمد ومتفوّقة للمساهمين، وسيمنح مستثمرينا منصّة لإتاحة رأسمال إضافي كبير لدعم مشاريع ’فانتج‘. إنّنا نتطلّع قدماً إلى استكمال شراكتنا مع فريق عمل ’فانتج‘ الموهوب في حين يقوم بدور رائد في السوق في مجال تحويل قطاع المطارات في الولايات المتحدة الأمريكيّة وخارجها".

وصرّح جورج إتش كايسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فانتج"، قائلاً: "ستمنحنا الهيكليّة الجديدة للصندوق المرونة والقوّة لاستكمال أيّة فرص جديدة للأعمال لتحقيق مخططات النموّ الاستراتيجي خاصّتنا. نفتخر بعلاقتنا المستمرة مع ’سي آي بيه‘ وبإنجازاتنا لغاية اليوم، ونتطلّع بدعم ’سي آي بيه‘ إلى استكمال تطبيق ركائزنا الثلاثة الناس، والأداء، والمكان لنقل أعمالنا إلى المستوى التالي".

لمحة عن "فانتج إيربورت جروب"

تعتبر "فانتج إيربورت جروب" مطوّرة وجهة إدارة ومستثمرة للمطارات من القطاع الخاصّ، وتتمتّع بتاريخ يمتد على أكثر من 30 مطار حول العالم. وتتألف الشبكة الحاليّة في الشركة من 10 مطارات، تتراوح بين الوجهات الصغيرة والعواصم الكبرى في كندا والولايات المتحدة الأمريكيّة وجامايكا والباهامس وقبرص. وتشمل حافظة "فانتج" مشروعَين كبيرَين في نيويورك: إعادة تطوير وإدارة المحطة باء من مطار "لاغوارديا"، وشراكة الشركة مع الخطوط الجويّة "جيت بلو" في إعادة التطوير والإدارة المقرّرة للمحطتَين 6 و7 من مطار جون كينيدي الدولي ("جيه إف كيه"). وتمّ تأسيس "فانتج" في عام 1994 كشركة تابعة إلى هيئة مطار فانكوفر، وتمتلكها بالكامل اليوم صناديق تديرها "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز". تمتلك الشركة مكاتب في فانكوفر، ونيويورك، وشيكاغو، ودنفر.

لمحة عن "كورسير كابيتال" و"كورسير إنفراستراكتر بارتنرز"

تأسّست "كورسير كابيتال" في عام 1992، وهي مستثمرة عالميّة رائدة متخصّصة. تتمتّع "كورسير" بمنصّة أسهم خاصّة مرموقة استثمرت بشكل كبير في جميع المجالات الثانويّة من قطاع الخدمات الماليّة بما في ذلك إدارة الثروات والأصول، وتكنولوجيا المدفوعات والخدمات الماليّة، والخدمات، والتأمين، والصيرفة والشؤون الماليّة المتخصّصة. ومنذ تأسيسها، ترأست الشركة أو شاركت بترؤس 8 مليارات دولار أمريكي من استثمارات الأصول الخاصّة. وتتمتّع الشركة أيضاً بشركة عالميّة متخصصة في مجال رعاية أصول البنى التحتيّة وإدارة الاستثمارات تعرف باسم "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز"، التي تمّ تأسيسها في عام 2015 وتدير صندوقاً للبنى التحتيّة بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز" على الرابط الإلكتروني التالي: www.corsair-infrastructure.com.

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