"الناتو" يعقد قمة في لندن بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيسه

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن قادة دول الحلف الـ29 سيعقدون قمة في لندن في ديسمبر بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه، تخصص لبحث التهديدات الجديدة لأمن الدول الأعضاء.

وغرد ستولتنبرغ على تويتر قائلاً إن العاصمة البريطانية هي "المكان الأمثل لاحياء 70 عاماً من التعاون العسكري على جانبي الأطلسي، كونها استضافت المقر الأول للحلف في 1949".

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