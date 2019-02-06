أميركا تتعهد بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول إبريل



تعهدت الولايات المتحدة خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول إبريل حسب وكالة الإعلام الروسية.

وأوفدت طالبان وفداً إلى موسكو لإجراء محادثات.

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