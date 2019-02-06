ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "النظام الراديكالي في إيران" وتعهد بألا تحصل طهران مطلقاً على أسلحة نووية.

وقال ترامب في خطاب حول حالة الاتحاد اليوم الأربعاء: "إنهم (الإيرانيون) يفعلون أموراً، أموراً سيئة"، متهماً الحكومة في طهران بأنها معادية للسامية.

وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وفرض حينها مجموعة من العقوبات الجديدة عليها.

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