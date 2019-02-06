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رحب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، بقدوم المزيد من الشركات الإيطالية للعمل في المناطق المحررة، فيما أكد نظيره الإيطالي جوزيبيه كونتي، الذي يزور بغداد حاليًا، أن حكومته تعمل مع اليونسكو والبنك الدولي، لإنجاز العديد من المشاريع في العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال عبدالمهدي - خلال لقائه نظيره الإيطالي جوزيبيه كونتي، "لدينا الكثير من الشركات الإيطالية التي تعمل بالعراق
وأوضح عبدالمهدي، أن أنه بحثت مع كونتي القضايا الإقليمية والدولية وحل الأمور العالقة بروح إيجابية، بما يخدم مصلحة البلدين، كما بحث الجانبان أهمية عودة اللجنة المشتركة، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن لقائه مع
كما أشار إلى أن حكومته تعمل من أجل دعم العراق في المجالات الاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أنها تعمل مع اليونسكو والبنك الدولي لإنجاز العديد من المشاريع في العراق.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي، قد وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإيطالي: نعمل على إنجاز العديد من المشاريع بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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