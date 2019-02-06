وزيرة بريطانية: فنزويلا في حاجة لإجراء انتخابات

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة "إيميلي ثورنبيري" اليوم الأربعاء إن فنزويلا في حاجة إلى إجراء انتخابات في الوقت المناسب، وذلك بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليًّا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت ثورنبيري - في تصريحات " أنه يجب ألا يكون هناك غزو .. يجب إجراء انتخابات في الوقت المناسب".
وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة رئيس البرلمان "خوان
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