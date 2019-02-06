مقتل شرطي وإصابة آخر في انفجار شاحنة محملة بالغاز شمال غرب إيران

انفجار شاحنة محملة بالغاز بإيران

وكالات :

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الأربعاء مقتل شرطي وإصابة آخر بعدما فجر مسلحان شاحنة صهريج محملة بالغاز شمال غرب إيران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال نائب قائد الشرطة في إقليم لورستان سيد علي مير عمادي: إن "الحادث

وقع عندما اقترب رجال الشرطة من رجلين في محطة للوقود في بلدة (داره جارم)، قبل أن يطلقا النار على شاحنة الغاز".وأضاف أنه عقب إطلاق النار انفجر صهريج الشاحنةالمحمل بالغاز المسال؛ ما أدى إلى تحطم نوافذ في مبان قريبة، مشيرا إلى "أنه حتى الآن لا توجد أي معلومات عن هوية المهاجمين أو ما حدث لهما".يذكر أن العديد من أفراد قوات الأمن الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت مؤخرا مع متشددين على الحدود الشرقية والغربية لإيران.