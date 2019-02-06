مقتل شرطي وإصابة آخر في انفجار شاحنة محملة بالغاز شمال غرب إيران

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انفجار شاحنة محملة بالغاز بإيرانوكالات :
أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الأربعاء مقتل شرطي وإصابة آخر بعدما فجر مسلحان شاحنة صهريج محملة بالغاز شمال غرب إيران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال نائب قائد الشرطة في إقليم لورستان سيد علي مير عمادي: إن "الحادث
وأضاف أنه عقب إطلاق النار انفجر صهريج الشاحنة
يذكر أن العديد من أفراد قوات الأمن الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت مؤخرا مع متشددين على الحدود الشرقية والغربية لإيران.
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