روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس وعابر للقارات

وزارة الدفاع الروسيةوكالات :
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق ناجح لصاروخ عابر للقارات من طراز RS-24 "يارس"، من مطار بليسيتسك الفضائي شمال غربي روسيا، وإصابة أهداف في أقصى شرق البلاد، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن "الرؤوس التدريبية للصاروخ أصابت أهدافها بدقة في ميدان الرماية "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا في
وأضافت أنه "تم إطلاق تدريب قتالي لصاروخ عابر للقارات، من منصة متحركة في مطار بليسيتسك الفضائي".
وأشارت إلى أن "الصاروخ مزود بقسم قتالي برؤوس متعددة أصابت أهدافها في المنطقة المحددة في حقل "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا".
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