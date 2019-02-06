بغداد: العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضد إيران

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي- أرشيفية

وكالات :

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضد إيران، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل اليوم محافظ البنك المركزي الإیراني عبد الناصر ھمتي

والوفد المرافق له".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "العراق تمكن من دحر عصابة داعش الإرهابية بفضل بطولات أبنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحين ودعم أصدقائنا وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية"، مشيدا بـ"تطور العلاقات بين البلدين والشعبين".

وأضاف عبد المهدي، أن "شعب العراق

عانى من الحصار ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءا من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن "أمله بالمزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها العراق أنه ليس جزءا من عقوبات واشنطن ضد طهران، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي ذلك في ديسمبر الماضي.