- 1/2
- 2/2
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضد إيران، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل اليوم محافظ البنك المركزي الإیراني عبد الناصر ھمتيوالوفد المرافق له".
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "العراق تمكن من دحر عصابة داعش الإرهابية بفضل بطولات أبنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحين ودعم أصدقائنا وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية"، مشيدا بـ"تطور العلاقات بين البلدين والشعبين".
وأضاف عبد المهدي، أن "شعب العراق
من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن "أمله بالمزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها العراق أنه ليس جزءا من عقوبات واشنطن ضد طهران، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي ذلك في ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد: العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.