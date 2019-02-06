بوتين يحقق حلم طفلة مصابة بمرض التوحد

وكالات :

في لفتة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحقيق حلم فتاة، حيث أهداها جروا من نوع جولدن ريتريفر.

ونشرت إدارة إقليم بريموريه الروسية على صفحتها إنستجرام، مقطع فيديو لفتاة مصابة بمرض التوحد وهي تلعب مع جرو أهداه إياها الرئيس الروسي بوتين.

وكانت ام الطفلة قد كتبت رسالة إلى الرئيس الروسي طالبين

منه أن يهدي ابنتها الصغيرة حيوانا أليفا.

ثم أضافت إدارة الإقليم، الطفلة مصابة بمرض التوحد ومن الآن ستصبح أكثر سعادة.

كما مضى بعض الوقت، لكن في النهاية تحقق حلم الفتاة وحصلت على جرو "جولدن ريتريفر"، كهدية من الرئيس.

وليست هذه الهدية الأولى من الرئيس الروسي للأطفال، فتلقت طفلة من منطقة بريانسك الروسية جرو من نوع لابرادور عام 2018، بالإضافة إلى طفلة من منطقة ليبيتسك الروسية تلقت جرو من نوع هاسكي عشية عيد رأس السنة.

يذكر أن الرئيس الروسي لديه ولع كبير بالحيوانات ومن أبرزها الكلاب التي تعتبر لدى بوتين أذكى وأهم الحيوانات، كما بادر بعض زعماء الدول إلى إهداء الرئيس الروسي كلبا وآخرها الرئيس التركماني.