كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 5 من عناصر الأمن إثر هجوم إرهابي جديد في بوركينافاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن خمسة عناصر من قوات الدرك في بوركينافاسو مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم جديد ارتكبه إرهابيون شمالي البلاد، حسبما أفاد جيش البلد الأفريقي.

ووقع الهجوم في مخيم أورسي بإقليم أودالان، وتبعه هجوم عسكري مضاد أسفر عن مقتل 21 إرهابياً، وفقاً لما أكده مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالقوات المسلحة العقيد لاموسا فوفانا، في بيان صدر في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء.

وأكد فوفانا أنه "ستُبذل جميع الجهود من أجل استعادة الأمن في كل أنحاء البلاد".

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع انعقاد القمة الخامسة لرؤساء مجموعة الخمس بالساحل التي تتولى بوركينافاسو رئاستها الدورية.

وتنعقد هذه القمة في ظل حالة من انعدام الأمن تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن 14 مدنياً في هجوم إرهابي وقع أول أمس الإثنين، بينما اختفى أربعة عاملين بالصليب الأحمر بالبلد الأفريقي السبت الماضي، في عملية خطف بشمال البلاد