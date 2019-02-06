كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: إعدام 2000 طائر بسبب فيروس "إنفلونزا الطيور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدمت الكويت، أكثر من 2000 طائر متعددة الأنواع والأشكال بسبب فيروس "أنفلونزا الطيور".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها اليوم الأربعاء عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة قوله إن ذلك جاء خلال "حملة مشتركة على سوق الطيور حيث أفرغت الأقفاص من محتوياتها لتنفيذ الإعدامات الجماعية للطيور ووضعها في أكياس كبيرة ونقلها إلى مدفن النفايات".

وأشار المصدر إلى إعدام نحو 2000 طائر بعد اكتشاف إصابتها بأنفلونزا الطيور، إثر تحليل عينات منها.