كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: طهران تشق طريقاً لربط سوريا بإيران عبر العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت إيران، مدّ طريق سريع بين كرمانشاه، وبيستون، وحميل، في إطار مشروع لربط سوريا بإيران عبر العراق وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدان الثلاثة.
وقال وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، إن "طول الطريق سيبلغ 141 كيلومتراً وستضخ فيه استثمارات بنحو 1.5 تريليون تومان إيراني"، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: طهران تشق طريقاً لربط سوريا بإيران عبر العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.