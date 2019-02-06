كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: طهران تشق طريقاً لربط سوريا بإيران عبر العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إيران، مدّ طريق سريع بين كرمانشاه، وبيستون، وحميل، في إطار مشروع لربط سوريا بإيران عبر العراق وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدان الثلاثة.

وقال وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، إن "طول الطريق سيبلغ 141 كيلومتراً وستضخ فيه استثمارات بنحو 1.5 تريليون تومان إيراني"، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.