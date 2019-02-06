كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: طيران التحالف يقصف معسكرات تدريب حوثية في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، معسكراً تدريبياً لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، غرب محافظة ذمار.
ونقل موقع "نيوزيمن"، عن مصادر محلية إن "المقاتلات شنت 7 غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيا في منطقة بني العارسي في مديرية وصاب السافل، وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من مسلحي الميليشيا".
وأفاد سكان محليون بأن "الطيران استهدف معسكر للعشرات من أبناء المنطقة أثناء تدريبهم في أحد الشعاب الجبلية تمهيداً لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي".
ونقلت المصادر أنها احصت قرابة 13 اسماً من أبناء المنطقة قتلوا في الغارة بينهم مشرف الميليشيا.
وصعدت المليشيا الانقلابية أخيراً من تحركاتها في مديرية وصاب السافل تزامناً مع معارك في الساحل الغربي لليمن.
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