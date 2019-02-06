كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة بيع أعضاء بشرية.. الحوثيون يغلقون مكتب "مكافحة الاتجار بالبشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت مليشيا الحوثي في اليمن، مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في العاصمة صنعاء، التي فضحت تورط الميليشيا في جرائم التجارة بالأعضاء البشرية.

وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل حسب موقع "المشهد اليمني" إن "مليشيا الحوثي أصدرت قراراً بإغلاق المكتب وتلاحق العاملين لدى المنظمة".

وأكد فاضل أنه يملك وثائق وأدلة على جرائم مليشيا الحوثي وبيعها وسرقة الأعضاء البشرية.

ودعا رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة إلى التضامن معهم ومع ضحايا مليشيا الحوثي، محملاً المليشيا الحوثي المسؤولية، إذا تعرض هو شخصياً أو أسرته، أو أحد العاملين في المنظمة إلى مكروه.