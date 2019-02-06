كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة إندونيسية تدين امرأة بريطانية لصفعها ضابط هجرة في مطار بالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة إندونيسية، اليوم الأربعاء، على سيدة بريطانية لمدة ستة أشهر، لإدانتها بصفع ضابط الهجرة في جزيرة بالي بعد مشادة بشأن غرامة على البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وقال القاضي، استار أوكتافي، لـ"رويترز"، أن أوج إي تعقداس (42 عاما) أدينت في محكمة في مدينة دنباسار – إحدى مدن جزيرة بالي - بالعنف ضد ضابط في مطار بالي ينفذ مهمته القانونية، وإن العقوبة هي السجن لمدة ستة أشهر.

وكانت العقوبة أخف من عقوبة السجن لمدة سنة واحدة التي سعى المدعي العام بشأنها في 28 يوليو من العام الماضي.

وقالت تعقداس للمحكمة: "هذا قرار غير عادل.. تم تقديمي بالقوة إلى المحكمة، ولم يقدم محامون" ، متهمة المدعين بتعذيبها ثلاث مرات وحبسها في البلاد.

وفي سياق متصل، قال القاضي والمدعي العام إنها تقدمت بطلب استئناف، وتم تأجيل الحكم الصادر ضدها عدة مرات لأنها كانت مريضة، وكذلك عندما قالت السلطات إنها خرجت من أحد الفنادق، ولم تتمكن من العثور عليها، عندما حاولت ضبطها لحضور جلسة الاستماع.