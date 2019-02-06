كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يتعهد بوقف "الحروب التي لا نهاية لها" في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمريكان، إن إدارته قد سارعت المحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، وستكون قادرة على تخفيض القوات الأمريكية هناك مع تقدم المفاوضات لإنهاء أطول حرب في أمريكا.

وأضاف "ترامب"، يوم أمس الثلاثاء، في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، إلى الكونجرس: "أن الدول الكبرى لا تحارب حروبًا لا نهاية لها، فالقوات الأمريكية هزمت مسلحي داعش في سوريا، وحان الوقت لإعادتهم إلى أوطانهم."

وبعد 17 عامًا من الحرب في أفغانستان، أشاد "ترامب" بالشجاعة "التي لا مثيل لها" للقوات الأمريكية، متابعًا: "بفضل شجاعتهم، أصبحنا الآن قادرين على متابعة حل سياسي محتمل لهذا الصراع الطويل والدموي".

وفي نفس السياق، قال إن إدارته تجري محادثات بناءة مع عدد من الجماعات، بما في ذلك حركة طالبان، مشيرًا إلى أنه "مع إحرازنا تقدمًا في هذه المفاوضات، سنتمكن من تقليل وجود قواتنا والتركيز على مكافحة الإرهاب. وسنركز بالفعل على مكافحة الإرهاب".

وأوضح "ترامب": "لا نعرف ما إذا كنا سنحقق اتفاقية، لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، لقد حان الوقت على الأقل لمحاولة للسلام".