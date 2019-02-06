كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: التعرف على منفذي تفجير المخا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت الأجهزة الأمنية في مديرية المخا الساحلية التابعة بمحافظة تعز غرب اليمن إلى معرفة هوية المتورطين في جريمة التفجير الإرهابي، الذي استهدف مطعماً شعبياً بالمخا في 28 يناير(كانون الثاني) الماضي، وخلف 10 قتلى ونحو 20 جريحاً.

وقال نائب مدير الشرطة بمديرية المخا عادل السعدي، حسب موقع "نيوزيمن" الإخباري إن الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة حددت هوية المسئولين عن الجريمة الإرهابية التي تقف ورائها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لإثارة الفوضى.

وأضاف "تمكنا من الوصول إلى معرفة المنفذين الذين هربوا بعد الجريمة، إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية ولكن يد العدالة والقصاص ستطالهم لا محالة".

وشدد السعدي على مسؤولية الميليشيات المدعومة من إيران عن التفجير الإرهابي وعشرات الجرائم الأخرى، لزعزعة الأمن في المناطق المحررة.