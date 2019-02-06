كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين تركيا وفرنسا بسبب "إبادة الأرمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تركيا اليوم الأربعاء، إنها تدين بشدة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعلان يوم 24 أبريل، يوماً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، وهي مسألة أثارت خلافات بين تركيا ودول بالاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في بيان: "ندين ونرفض محاولات ماكرون، الذي يواجه مشكلات سياسية في بلده، لإنقاذ الموقف بتحويل أحداث تاريخية إلى مادة سياسية".

وتقر تركيا بمقتل كثيرين من الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية خلال اشتباكات مع القوات العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنها تشكك في تقديرات أعداد القتلى، وتنفي أن تكون أعمال القتل ممنهجة وتشكل إبادة جماعية.