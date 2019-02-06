كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: اعتقال 5 داعشيات بينهن عربيات بالموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى اليوم الأربعاء، عن اعتقال خمس داعشيات، بينهن عربيات الجنسية، في البلدة القديمة بالموصل، 400 كيلومتراً شمال بغداد.
وأعلن المقدم محمد طارق من شرطة نينوى، قبض قوة أمنية بناءً على معلومات استخباراتية، على 5 خمس داعشيات في منطقة رأس الكور بالبلدة القديمة في الموصل، بينهن ثلاث من جنسيات سورية ومصرية.
وأضاف أن قوة أمنية أخرى تمكنت اليوم أيضاً من اعتقال مسؤول الأمن في تنظيم داعش، المدعو خلف زيدان الشمري.
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