كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: القبض على سوريين بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في الجنوب اللبناني، اليوم الأربعاء، سوريين اثنين، بتهمة التواصل والانتماء إلى جماعات إرهابية.
قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن أمن الدولة أوقف سوريين، الأول الذي اعترف بالتواصل مع قائد تنظيم أحرار الشام في سوريا، في حين اتهم الثاني الانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة، والقتال معها في 2012.
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