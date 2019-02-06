كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يؤكد أهمية تكوين أسرة واحدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن فكرة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، تلقي الضوء على كيفية العيش المشترك والاندماج الإيجابي بين المجتمعات متعددة الثقافات والأديان، وتساعد في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأديان.

وأكد الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، أن مشاركة رمزين من قادة الأديان، هما فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، تبعث رسائل ملهمة لمعتنقي الأديان مفادها أهمية العمل على تكوين أسرة واحدة رابطها الإنسانية، ترفض العزلة والإقصاء وتعزز قيم التسامح والإخاء، مشيدًا بدور فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز ثقافة السلام والدعوة المستمرة للحوار الإنساني المتبادل.

جاء ذلك في تصريحات للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، على هامش مشاركة الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي عقدت فاعلياته بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية حول العالم.