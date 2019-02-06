كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحكم بالسجن 6 سنوات لشاهد "يهوا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الطائفة المسيحية، إن محكمة روسية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمًا على أحد شهود يهوه ويدعى دينيس كريستنسن بتهمة التطرف بالسجن لمدة ست سنوات.

وكان "كريستنسن"، أول شاهد يهوا يُحتجز بسبب التطرف في روسيا، قد دفع بأنه غير مذنب.

وعلق ياروسلاف سيفولسكي، المتحدث باسم شهود يهوا، لـ"رويترز" عندما سئل عما إذا كان قد تم إدانة كريستيانسن وسجن لمدة ست سنوات: "نعم فعلا".

وترى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قضية دينيس كريستنسن، وهو مواطن دنماركي، كاختبار حاسم للحرية الدينية والتأرجح الأخير في تفاقم الأزمة بين الشرق والغرب.