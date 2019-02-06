اغتصاب تلميذة وسط مكتبة المؤسسة.. زميلها هددها بنشر صورها مقابل الجنس!

تعرضت تلميذة قاصر لهتك العرض داخل مؤسستها التعليمية في طانطان، من قبل زميلها، الذي استغلها جنسيا، واغتصبها داخل المكتبة الوسائطية.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في طانطان، أمس الثلاثاء، بعد إعداد كمين محكم، من إيقاف شخص المشتبه فيه، الذي ظل يبتز زميلتها، وهددها بالتشهير عن طريق نشر صور خليعة عبر شبكة الأنترنت.

الموقوف، حسب مصدر أمني، هتك عرض التلميذة، تبلغ من العمر 17 سنة، وصوّر أحد أعضائها الحساسة، ليقوم بعدها بابتزازها، وتهديدها بنشر صورتها إن لم ترضخ له في ممارسة الجنس معه.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.