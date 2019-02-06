رسمياً..ودية الأسود والأرجنتين بملعب طنجة الكبير

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل قليل، عن نقل مباراة المنتخب الوطني المغربي الودية أمام الأرجنتين، إلى ملعب طنجة الكبير، بدلاً من مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضحت جامعة الكرة في بلاغ رسمي لها، أن أسباب لوجيستيكية، كانت وراء اختيار ملعب طنجة الكبير، لاستضافة للقاء الودي أمام رفاق ليونيل ميسي، يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل.

وكانت جامعة الكرة قد توصلت، إلى اتفاق رسمي مع الاتحاد الأرجنيتين للعبة، لإقامة مباراة ودية تجمع “أسود الأطلس” بمنتخب “الطانغو”،بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يتم تحويل وجهة اللقاء الكروي.

وأعلنت الجامعة، في بلاغ رسمي لها، قبل أسبوع تقريباً، أن هذه المباراة ستقام على الساعة الثامنة والنصف مساءا، وتندرج ضمن استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام شهر يونيو المقبل في الديار المصرية.

ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة حضور أبرز نجوم المنتخب الأرجنتيني، في انتظار تأكيد حضور “الأسطورة” ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وصاحب الكرة الذهبية في 5 مناسبات.