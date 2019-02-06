حدث في مثل هذا اليوم February 6, 2019

أحداث سياسية وعامة 1817 - القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني. 1819 - السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة. 1820 - جمعية الاستعمار الأمريكية ترسل أول 86 أمريكي أسود لإنشاء مستعمرة فيما أصبح لاحقًا يعرف باسم ليبيريا وذلك في بداية موجة لإعاده السود لأفريقيا. 1840 - نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية. 1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من امريكا وانجلترا واليابان وفرنسا وإيطاليا. 1952 - الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. 1998 - "مطار واشنطن الدولي" يتحول اسمه رسميًا إلى "مطار رونالد ريغان". 2014 - انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي (روسيا)، وقد أقيم حفل الافتتاح يوم الجمعة 7 فبراير 2014. 2016 - زلزالٌ بِقُوَّة 6.4 درجات يضرب تايوان ويتسبب بِمقتل 41 شخصًا على الأقل. مواليد 1288 - أورخان غازي، السلطان العثماني الثاني. 1664 - مصطفى الثاني، السلطان العثماني الثالث والعشرون. 1665 - الملكة آن، ملكة بريطانيا العظمى. 1871 - أحمد تيمور، أديب مصري. 1881 - محمد الجواد الجزائري، شاعر وفيلسوف وثائر مجاهد عراقي. 1908 - أمنتوري فانفاني، رئيس وزراء إيطالي. 1911 - رونالد ريغان، رئيس الولايات المتحدة الأربعين. 1912 - إيفا براون، عشيقة أدولف هتلر. 1916 - إلياس مؤدب، ممثل مصري. 1924 - بيلي رايت، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي. 1936 - عبد اللطيف التلباني، مغني مصري. 1945 - بوب مارلي، مغني جامايكي. 1949 -ناهد يسري، ممثلة مصرية. 1951 - زهير النوباني، ممثل أردني. 1955 - هيفاء عادل، ممثلة كويتية. 1966 - مازن الناطور، ممثل سوري. 1973 - أدهم مرشد، ممثل سوري. 1973 - نور، ممثلة عراقية تعمل في الكويت. 1974 - زينب العسكري، ممثلة بحرينية. وفيات 1685 - تشارلز الثاني، ملك إنجلترا. 1899 - ليو فون كابريفي، مستشار ألماني. 1918 - غوستاف كليمت، رسام نمساوي. 1941 - أمين سامي، مؤرخ مصري. 1952 - جورج السادس، ملك بريطاني. 1963 - عبد الكريم الخطابي، زعيم ومناضل مغربي. 1976 - عبد الغني الخضري، صحفي وشاعر وكاتب عراقي. 2006 - كوجي توتاني، ممثل أداء صوتي ياباني. 2011 - أندريه شديد، كاتبة وشاعرة فرنسية. 2013 - شكري بلعيد، سياسي تونسي. 2016 - أنيسة مخلوف، سيدة أولى سورية.

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