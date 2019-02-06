كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوروبا تتخلى عن نفط إيران رغم الاستثناءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير النفط الإيراني الثلاثاء اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما نفط بلاده رغم الاستثناءات الأمريكية وقال إن البلدين لم يقدما لطهران أي تفسير لقرارهما، وفقا للعين الإخبارية.

كانت الولايات المتحدة منحت البلدين إعفاء إلى جانب 6 دول أخرى يسمح بمواصلة شراء النفط الإيراني بشكل مؤقت مع إعادة واشنطن فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين.

وقال وزير النفط بيجن زنغنه في تصريحات بثتها وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء "لا يوجد أي بلد أوروبي يشتري النفط من إيران".

وأضاف "اليونان وإيطاليا حصلتا على استثناءات من أمريكا، لكنهما لا تشتريان النفط الإيراني ولا تردان على استفساراتنا".

وقال زنغنه إن العقوبات الأمريكية على إيران أشد صعوبة من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.

وأوضح وزير النفط الإيراني أن بغداد أوقفت مؤخرا عملية مقايضة نفطية مع بلاده تقدر بـ 11 ألف برميل من محافظة كركوك الواقعة شمالي العراق، بسبب العقوبات الأمريكية التي دخلت ثاني جولاتها حيز السريان في نوفمبر الماضي، والتي تستهدف خفض الصادرات النفطية لبلاده إلى حد صفر برميل.

ومن المتوقع حدوث انخفاض قياسي في معدلات الصادرات النفطية الإيرانية إلى المشترين الأربعة الرئيسيين في قارة آسيا، خاصة بعد أن وصلت نسبة المبيعات لأدني مستوياتها في عام 2018.