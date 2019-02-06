ONCF يبحث عن زبناء أوفياء

بعد التغييرات التي عرفتها خدماته أخيرا بدخول القطار فائق السرعة إلى الخدمة، يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لوضع برامج خاصة بضمان وفاء الزبناء لخدماته، عبر حزمة هدايا وتخفيضات واشتراكات خاصة بالمسافرين.

ويستهدف المكتب بالدرجة الأولى استقطاب زبناء جدد، واسترجاع الزبناء الذين خسرهم، والحفاظ على الزبناء الاعتياديين.

وقرر المكتب إسناد مهمة وضع برنامج وفاء الزبناء إلى شركة متخصصة، بهدف تقديم خدمات خاصة بكل فئة من المسافرين، ودفعهم إلى استعمال القطار، واستعادة الزبناء الذين خسرهم المكتب، الذي خصص ما يناهز 3 ملايير للشركة التي ستتولى وضع قاعدة البيانات وتدبير برنامج الوفاء هذا، مع إلزامها بتدبيره مدة 3 سنوات ثم تسليمه للمكتب.