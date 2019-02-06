«قصبات الفقر» تحت المجهر في المغرب

التفتت أخيرا وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني إلى آلاف القصور والقصبات العتيقة، حيث أطلقت الوزارة دراسة تسعى إلى وضع استراتيجية لتأهيل هذه القصبات في أفق العام 2025.
وتسعى الوزارة إلى إيجاد الصيغة الملائمة للحفاظ على القصبات والقصور التاريخية التي تهيمن على المجال العمراني لبعض مناطق المغرب، دون الإضرار بخصوصياتها.
عدد هذه القصبات يفوق 4 آلاف، إلا أن ثلاثة أرباعها أصبحت مهجورة، فيما يقيم نحو مليون مواطن مغربي في ألف قصبة المتبقية، في ظروف تتسم بالفقر الشديد في ظل خطر الانهيار الذي يخيم على عدد من هذه المباني.
وتهدف الوزارة إلى وضع خطة للحفاظ على القصبات، مع إدماجها في أنشطة اقتصادية، مثل السياحة والسينما، بهدف وضع حد للنزيف.
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