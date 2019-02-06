مرسوم يؤخر بطائق الصحافة

أشرف المجلس الوطني للصحافة، لأول مرة، على إعداد بطائق الصحافة لسنة 2019، وكان يستعد لتسليمها للمؤسسات الصحافية، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتبين وجود مشكلة قانونية، لأن مرسوم نقل صلاحية وزارة الاتصال في إعداد البطائق إلى المجلس الوطني، لم يجرِ إخراجه بعد، تطبيقا لقانون المجلس.
وهو نص يوجد منذ ثلاثة أشهر لدى الأمانة العامة للحكومة.. وأكد مصدر من المجلس أن وزير الاتصال، محمد الأعرج، طلب من المجلس الوطني التريث إلى حين صدور المرسوم الذي ترجح المصادقة عليه في مجلس حكومي مقبل.
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