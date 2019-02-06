11 إصابة بينها 5 خطيرة بحادثي طرق بالجنوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة مصرعها متأثرة بالجروح الحرجة التي أصيب بها جراء حادث دهس وقع على شارع وادي عرابة، فيما أصيب 10 أشخاص وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تصادم بين حافلة وشاحنة قرب " بيت شيمش".

في الحدث الأول، أصيب 10 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء حادث وقع شارع رقم 38 بمساره قرب "بيت شيمش"، حيث أغلق الشارع أمام حركة السير لحين انتهاء طواقم الإنقاذ والإسعاف تخليص الجرحى ونقلهم للمستشفيات للعلاج.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 38، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الميدانية الأولية لـ10 بينهم 4 وصفت بالخطيرة، إذ تم الاستعانة بمروحتين للجيش لنقل الجرحى إلى المستشفيات، بعد أن قامت طواقم الإنقاذ والإطفاء تخليصهم من بين الحطام.

إلى ذلك، ـم استدعاء الشرطة إلى المكان التي بدروها أغلقت الشارع أمام حركة السير لحين الانتهاء من معالجة الحادث وإخلاء الجرحى، حيث أـضح من خلال التحقيقات الأولية، أن الحدث نجم عن تصادم بين شاحنة وحافلة.

وفي حادث آخر، أصيبت شابة (20 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جدا جراء تعرضها للدهس على شارع رقم 90 في وادي عربة، حيث نقلت بمروحية إلى المستشفى للعلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها متأثرة بجراحها الحرجة، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الشابة تعرضت للدهس من قبل سيارة كانت تسافر بالقرب من مفرق "بيت هعرافا".